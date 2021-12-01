Ибрагимович: Месси живёт футболом, но «Золотой мяч» заслужил Левандовски

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Месси или Роналду? Оба очень сильны. Я выбираю Месси в том числе потому, что мы играли вместе. У нас с ним были профессиональные отношения. Лео живёт футболом. Но в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски», — цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси выиграл в седьмой раз в карьере «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира. Он опередил форварда «Баварии» Роберта Левандовски на 33 голоса.

Ранее сообщалось, что France Football рассмотрит идею вручить Левандовски «Золотой мяч» за 2020 год.