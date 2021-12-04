Витория высказался об уходе болельщиков «Спартака» с трибун на 20-й минуте матча с «Ахматом»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, как относится к акции фанатов команды, которые покинули трибуны на 20-й минуте матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Не могу сказать, что я хорошо понимаю ситуацию с протестом фанатов. Однако такого быть не должно! Мы играем для болельщиков — нужно понять причину протеста. Но я бы не хотел говорить о том, в чём не особо разбираюсь», — сказал Витория после матча.

Фанаты «Спартака» покинули трибуны спустя 19 минут и 11 секунд после начала матча в знак протеста против действий правоохранительных органов, которые после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» задержали более 400 болельщиков армейцев.

Ранее сообщалось, что Витория остался недоволен судейством матча «Спартак» — «Ахмат».