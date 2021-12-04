«Вест Хэм» в концовке вырвал победу над «Челси» в матче 15-го тура АПЛ

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Лондонский «Вест Хэм» в столичном дерби переиграл «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Вест Хэм» в концовке вырвал победу над «Челси» в матче 15-го тура АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Лондоне на «Олимпийском» стадионе и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев на 40-й, 56-й и 87-й минутах отличились Мануэль Лансини (с пенальти), Джаррод Боуэн и Артур Масуаку. «Челси» ответил голами Тьяго Силвы (28') и Мэйсона Маунта (44').

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Челси» находится на первой позиции (33). 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в АПЛ.

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