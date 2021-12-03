«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал», Роналду забил 801 мяч в карьере

«Манчестер Юнайтед» переиграл на своём поле лондонский «Арсенал» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:2 в пользу МЮ.

Мячи забили Эмиль Смит-Роу (13-я минута), Бруну Фернандеш (44-я), Криштиану Роналду (52-я, 70-я), Мартин Эдегор (54-я).

Роналду забил 801-й мяч в карьере. 36-летний португалец на клубном уровне имеет в активе 685 голов — «Манчестер Юнайтед» (130 голов), «Реал» (450 ), «Ювентус» (101) и «Спортинг» (5). За сборную Португалии он забил 115 мячей (мировой рекорд).

«Манчестер» (21 очко) занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (23) идёт на пятой строчке. Лидирует в чемпионате «Челси» (33).

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