Месси: никогда не говорил, что я лучший футболист в истории

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился мыслями после получения седьмого в карьере «Золотого мяча», который вручается лучшему игроку по итогам года.

«Я никогда не говорил, что являюсь лучшим в истории. Я даже не пытался подобраться к этой мысли. То, что меня называют одним из лучших в истории, уже более чем достаточно. Ведь я даже представить такого себе не мог», — цитирует Месси France Football.

По его словам, ему без разницы, считают ли его лучшим, так как он никогда не хотел им быть. Спортсмен признался, что он не собирался становиться кумиром множества людей и давать какие-то советы, а лишь боролся за исполнение своих целей.

«Сначала я мечтал стать профессиональным игроком, затем я боролся, чтобы прогрессировать и добиваться новых целей с каждым годом. В таких моментах есть немного удачи. Я верю, что бог решил сделать так, чтобы всё это пришло ко мне», — добавил Месси.

Ранее нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что Месси живёт футболом, но «Золотой мяч» заслужил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.