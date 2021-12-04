Обляков — о матче с «Крыльями Советов»: ждём тяжёлой игры

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков оценил шансы армейского клуба в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов» в Самаре.

«Ждём тяжёлой игры. «Крылья» с лета не проигрывали в Самаре, они набрали хороший ход. Но мы и так потеряли уже очень много очков. Выйдем биться, сейчас необходима победа, и мы это прекрасно понимаем», — цитирует Облякова пресс-служба ЦСКА в Twitter.

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⚽ #КСЦСКА

🏆 #РПЛ

⏲ 14:00 мск

🏟 Солидарность Арена (Самара)

📺 Матч Премьер pic.twitter.com/2QGsOmYwlR — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 4, 2021

Игра «Крылья Советов» — ЦСКА пройдёт 4 декабря. Матч начнётся в 14:00 мск.

ЦСКА (24 очка) занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» (24) идут на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ.