Леонов — о матче КХЛ в ОАЭ: для ребят это вызов, а для зрителей — диковинка

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов высказался о состоявшемся в Дубае (ОАЭ) матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом».

«Для популяризации хоккея такие мероприятия надо проводить. Даже там, где не ступала нога, конёк хоккеиста. Для ребят это интересный вызов и опыт, а для зрителей — диковинка. Не знаю, с чем сравнить для нас, но для арабского мира хоккей — это что-то новое», — цитирует Леонова пресс-служба КХЛ.

Леонов назвал матч в ОАЭ легендарным событием, а также выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся вновь провести подобную встречу.

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ в Дубае со счётом 3:1.

Матч состоялся в рамках шоу Dubai Ice Show, которое проходит в Дубае с 3 по 5 декабря. Также в стране состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Ранее защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал о разнице НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).