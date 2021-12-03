Косторная объяснила, почему начала делать себе татуировки
- РИА Новости
«Жизнь доконала. Ну как-то очень давно я хотела какую-то маленькую сделать, одну. Потом пошло по нарастающей», — с юмором ответила Косторная в программе «Вечерний Ургант».
Она также рассказала, что ещё не готова посвящать татуировки своим тренерам. Фигуристка призналась, что они напоминают ей о трудных временах и преодолении себя.
Напомним, что Косторная должна была принять участие в финале Гран-при в Японии, но из-за распространения нового штамма коронавируса турнир был отменён.
Ранее сообщалось, что Усачёва планирует выступить в текущем сезоне, несмотря на травму.