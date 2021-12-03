Непомнящий объяснил, почему «Зениту» не удаётся успешно выступать в еврокубках

Бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий высказал свою точку зрения о причинах неудачного выступления российских клубов в международных турнирах.

«Почему «Зенит» не конкурентен в еврокубках? С одной: РПЛ у Зенита почти нет матчей европейского уровня. У нас гораздо меньше плотность игры, меньше интенсивность. И в этом «Зенит »не виноват. У нас всего четыре-пять команд, которые играют на его уровне, а остальные уступают. Нет этой жёсткой борьбы, нет этой жёсткости. Мы это видим только на топ-матчах: «Зенит» — «Спартак», «Зенит» — ЦСКА. На этом борьба заканчивается. С другой стороны, проблема заключается в качестве самих футболистов во внутреннем чемпионате, в том числе и иностранцев, уровне их подготовки. В этом плане Россия серьёзно уступает первой пятёрке европейских лиг. От этого мы никуда не денемся. Пока мы ждём пока подрастёт молодое поколение, поскольку одно мы уже потеряли в начале перестройки. Игроков с 85-ого по 93-го года было меньше чем сейчас. Сегодня в каждой команде есть молодые футболисты, которые выстреливают и играют на ведущих позициях. Наше время придёт. И с помощью «Зенита» мы станем конкурентно способными. Семака трогать не надо», — сказал Непомнящий RT.

«Зенит» под руководством Семака три раза подряд становился чемпионом России. При этом команда ни разу не выходила в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее Непомнящий заявил, что Семак зарекомендовал себя как грамотный специалист.