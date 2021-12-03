Непомнящий: Семак зарекомендовал себя как грамотный специалист, в отличие от иностранцев

Бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий считает, что петербургскому «Зениту» не стоит увольнять наставника команды Сергея Семака.

«Менять Семака не нужно. Что бы там ни говорили, Сергей Семак не просто так трижды подряд выигрывал чемпионат России, сделал то, что не удавалось ни одному иностранному специалисту. И сейчас есть шанс, что эта чемпионская история повторится. Ведь по каким критериям мы оцениваем профессионализм тренера? Первое — это, конечно, результат. Второе — растёт ли команда, прибавляет ли она. Мне кажется, что по первому критерию результат, безусловно, есть. По второму критерию — в этом сезоне особенно команда выросла в качественном смысле. Если раньше выходили из резерва молодые и неопытные футболисты, что не очень усиливало игру, то сейчас этого не наблюдается. Потому если судить объективно, то качество работы Семака выросло. Он зарекомендовал себя как грамотный специалист, в отличие от иностранцев», — сказал Непомнящий RT.

«Зенит» под руководством Семака три раза подряд становился чемпионом России. При этом команда ни разу не выходила в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в «Зените» не планируют увольнять Семака.