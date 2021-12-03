Непомнящий: Семак зарекомендовал себя как грамотный специалист, в отличие от иностранцев

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий считает, что петербургскому «Зениту» не стоит увольнять наставника команды Сергея Семака.
Непомнящий: Семак зарекомендовал себя как грамотный специалист, в отличие от иностранцев
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Менять Семака не нужно. Что бы там ни говорили, Сергей Семак не просто так трижды подряд выигрывал чемпионат России, сделал то, что не удавалось ни одному иностранному специалисту. И сейчас есть шанс, что эта чемпионская история повторится. Ведь по каким критериям мы оцениваем профессионализм тренера? Первое — это, конечно, результат. Второе — растёт ли команда, прибавляет ли она. Мне кажется, что по первому критерию результат, безусловно, есть. По второму критерию — в этом сезоне особенно команда выросла в качественном смысле. Если раньше выходили из резерва молодые и неопытные футболисты, что не очень усиливало игру, то сейчас этого не наблюдается. Потому если судить объективно, то качество работы Семака выросло. Он зарекомендовал себя как грамотный специалист, в отличие от иностранцев», — сказал Непомнящий RT.

«Зенит» под руководством Семака три раза подряд становился чемпионом России. При этом команда ни разу не выходила в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в «Зените» не планируют увольнять Семака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить