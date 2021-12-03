Непомнящий: Семак зарекомендовал себя как грамотный специалист, в отличие от иностранцев
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«Менять Семака не нужно. Что бы там ни говорили, Сергей Семак не просто так трижды подряд выигрывал чемпионат России, сделал то, что не удавалось ни одному иностранному специалисту. И сейчас есть шанс, что эта чемпионская история повторится. Ведь по каким критериям мы оцениваем профессионализм тренера? Первое — это, конечно, результат. Второе — растёт ли команда, прибавляет ли она. Мне кажется, что по первому критерию результат, безусловно, есть. По второму критерию — в этом сезоне особенно команда выросла в качественном смысле. Если раньше выходили из резерва молодые и неопытные футболисты, что не очень усиливало игру, то сейчас этого не наблюдается. Потому если судить объективно, то качество работы Семака выросло. Он зарекомендовал себя как грамотный специалист, в отличие от иностранцев», — сказал Непомнящий RT.
«Зенит» под руководством Семака три раза подряд становился чемпионом России. При этом команда ни разу не выходила в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что в «Зените» не планируют увольнять Семака.