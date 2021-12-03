«Чемпионат»: в «Зените» не планируют увольнять Семака

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Руководство петербургского «Зенита» не намерено снимать с занимаемой должности главного тренера команды Сергея Семака.
«Чемпионат»: в «Зените» не планируют увольнять Семака
  • РИА Новости

«В Санкт-Петербурге доверяют главному тренеру и видят будущее команды с ним, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов», — цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

Нынешний контракт Семака заключён по схеме «2 + 1». Его основная часть истекает в конце этого сезона, однако стороны имеют право на автоматические продление.

«Зенит» под руководством Семака три раза подряд становился чемпионом России. При этом команда ни разу не выходила в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В настоящий момент санкт-петербургский клуб лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 встреч. 

Ранее Азмун заявил, что в РПЛ любая команда может отобрать очки у лидеров.

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