Азмун: в РПЛ любая команда может отобрать очки у лидеров

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Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался о соперниках в российской премьер-лиге (РПЛ).
Азмун: в РПЛ любая команда может отобрать очки у лидеров
  • © Алексей Даничев

«В РПЛ нет команд, которые можно обыграть одной левой. Любой может отобрать очки у кого-то из лидеров. Все три года, которые я играю в «Зените», вижу, что футболисты всегда стараются максимально проявить себя на поле. Ни разу не видел, чтобы кто-то из зенитовцев относился к оппоненту свысока или без должного уважения. Но бывают матчи, в которых что-то не получается», — цитирует Азмуна официальный сайт «Зенита».

Также иранский форвард высказался о соперничестве с партнёром по команде Артёмом Дзюбой за звание лучшего бомбардира РПЛ.

«Я не считаю это соперничеством. Мы партнёры по команде, которые помогают друг другу. Раньше мы находились на поле вместе. Сейчас же у «Зенита» изменилась схема и играет один нападающий. Но надеюсь, что мы продолжим забивать — и он, и я. Забивать мячи — это прямая обязанность форварда. Я должен выполнять свою работу и буду стараться делать это на высшем уровне», — заявил Азмун.

После 16 туров РПЛ «Зенит» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу.

В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил девять мячей и отдал четыре результативных паса в 19 матчах за «Зенит». У 33-летнего Дзюбы десять голов и девять ассистов в 22 встречах.

Ранее в КДК РФС рассказали о рассмотрении инцидента на матче ЦСКА — «Зенит».

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