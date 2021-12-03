В ЦСКА прокомментировали решение болельщиков покинуть трибуны

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал решение болельщиков армейцев покинуть стадион на 19-й минуте 11-й секунде матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи человек, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними также солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно же, команде будет тяжело без их поддержки, однако мы понимаем решение болельщиков. Мы всё равно вместе», — цитирует Аксёнова «Спорт-Экспресс».

После матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) стражи правопорядка начали задерживать болельщиков команды хозяев. Причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Было задержано 408 болельщиков.

Фанатские движения целого ряда клубов РПЛ приняли решение покинуть трибуны во время матчей 17-го тура на 20-й минуте.

Ранее сообщалось, что болельщики «Динамо» присоединятся к акции в поддержку фанатов ЦСКА.