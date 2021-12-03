Мостовой поддержал Черышева после незабитого пенальти в матче Кубка Испании

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поддержал полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева после того, как тот не сумел забить 11-метровый в матче Кубка Испании с «Утрильясом» (3:0), который выступает в региональной лиге.
Мостовой поддержал Черышева после незабитого пенальти в матче Кубка Испании
  • AP

«Ну не забил и не забил… Что здесь такого? Миллионы футболистов не забивают пенальти. Обращать на это внимания не стоит. Лишний игрок в «Валенсии»? Нужно из команды его убирать? Это бред. Денис — прекрасный взрослый парень, хороший футболист. Потому он сам прекрасно понимает, что это чушь полная. Ясно, что не надо на это обращать внимания. Хотя, понятно, что ты будешь это делать, ведь сегодня на первом месте хайп и блогерство. Как на такие выходки не обратить внимания? Другое дело, как их воспринимать. Ответ простой: никак. Пенальти — это часть футбольной игры», — сказал Мостовой RT.

Черышев впервые в своей карьере исполнял пенальти во время игры. Из-за череды травм и неубедительных выступлений россиянин может покинуть клуб.

Ранее «Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в Примере, Черышев вышел на замену.

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