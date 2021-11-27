«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в Примере, Черышев вышел на замену

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«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 15-го тура испанской футбольной Примеры.
«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в Примере, Черышев вышел на замену
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Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте в составе хозяев пенальти реализовал Карлос Солер. А на 64-й гости ответили голом Исаака Палазона.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

«Летучие мыши» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 19 очков. «Райо Вальекано» (24) находится на пятой строчке.

Ранее Черышев прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

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