Шунин: хочу доказать, что достоин находиться в сборной и помогать ей

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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин отметил, что для возвращения в сборную России ему необходимо показывать хорошую игру.
Шунин: хочу доказать, что достоин находиться в сборной и помогать ей
  • РИА Новости

«Тренер вратарей сборной России Кафанов приезжал во многие клубы, в том числе и к нам. После тренировки мы с ним пообщались. Знакомы давно — работали вместе ещё во второй сборной России. Что он ожидал, то и увидел. После Евро я не вызывался в национальную команду — появилось время, чтобы посмотреть на всё со стороны. Хочу доказать, что достоин находиться в сборной и помогать ей. Важно показывать хорошую игру. Я знаю, какие критерии существуют для вызова в сборную. Должен играть стабильно и минимально ошибаться. Плюс есть требования, как играть ногами, правильно открываться под защитников и так далее. На эту тему у нас сейчас много разговоров с тренером вратарей «Динамо» Дмитрием Изотовым. Мне есть куда стремиться и над чем работать. Тогда будет и сборная. Я в этом уверен», — сказал Шунин в интервью «Спорт-Экспрессу».

34-летний Шунин начинал Евро-2020 в качестве основного вратаря сборной России, однако по ходу турнира потерял своё место и впоследствии больше не вызывался в национальную команду.

Ранее Шварц прокомментировал готовность Захаряна и Варелы к матчу с «Арсеналом».

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