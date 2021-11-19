Шварц прокомментировал готовность Захаряна и Варелы к матчу с «Арсеналом»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии и готовности полузащитника Арсена Захаряна и защитника Гильермо Варелы к предстоящим матчам команды в чемпионате России.
Шварц прокомментировал готовность Захаряна и Варелы к матчу с «Арсеналом»
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«Захарян и Варела частично тренировались в общей группе. Окончательно то, кто примет участие во встрече, станет понятно после субботней тренировки», — цитирует Шварца «Матч ТВ».

Также главный тренер поделился ожиданиями от встречи с тульским «Арсеналом» в рамках матча 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Нас ждёт соперник, который добивался уже весомых результатов в сезоне. Они обладают скоростными и техничными футболистами. Надо надёжно сыграть в обороне, а также использовать выпады в контратаку», — добавил Шварц.

Матч «Динамо» с «Арсеналом» состоится 21 ноября в Москве. Подопечные Сандро Шварца находятся на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 14 турах, представители Тулы расположились на 14-й строчке с 13 очками в активе.

Ранее стало известно, что «Динамо» анонсировало переподписание контракта с Шуниным.

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