Шубенков: сильно за Лизу Туктамышеву переживал на Гран-при Сочи

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Чемпион мира по бегу на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился впечатлениями от посещения этапа Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Шубенков: сильно за Лизу Туктамышеву переживал на Гран-при Сочи
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Первый раз на подобном мероприятии побывал. У меня ведь обычно мало возможностей посмотреть крупные соревнования вживую. Да что говорить, я на лёгкую атлетику в качестве зрителя попал только, когда стал сам на Бриллиантовую лигу ездить. А до этого только смутно понимал, как то, что я делаю, смотрится со стороны. В любом случае, состязания на стадионе воспринимаются иначе, совершенно другое зрелище, нежели с экрана телевизора или компьютера. Кого поддерживал? Камила Валиева, конечно, была вне конкуренции, но я сильно за Лизу Туктамышеву переживал. Я её очень уважаю за то, что она в таком солидном для фигурного катания возрасте всё ещё в строю, прекрасно выглядит и демонстрирует отличные результаты. Но я не знаю, что можно противопоставить этим 15-летним талантищам. Тем более в такой ситуации, когда одна уходит, а на её место тут же приходит ещё несколько», — сказал Шубенков в интервью RT.

25-летняя Туктамышева заняла второе место на этапе Гран-при, который проходил в Сочи.

Ранее Шубенков рассказал о мотивации продолжать спортивную карьеру.

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