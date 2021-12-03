Источник: футболист «Манчестер Сити» Торрес согласовал контракт с «Барселоной»

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к трансферу в испанскую «Барселону».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter. По информации источника, клуб и игрок договорились о контракте до лета 2026 года. В настоящее время «Барселона» ведёт переговоры с «Манчестер Сити» о сумме трансфера, который может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Торрес провёл за «Манчестер Сити» семь матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что матч «Бавария» — «Барселона» в Лиге чемпионов пройдёт без зрителей.