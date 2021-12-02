Туктамышева — об отмене финала Гран-при: появилась возможность перевести дух

Россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала отмену финала серии Гран-при по фигурному катанию в Японии.

«Обидно, что отменён финал «Гран-при». И потому что финал, и потому что люблю поездки в эту страну. Но буду это расценивать как возможность перевести дух», — написала Туктамышева в своём Instagram.

Напомним, что финал Гран-при был официально отменён из-за распространения нового штамма коронавируса. Турнир должен был пройти в японской Осаке 9—12 декабря.

В Осаке должны были выступить Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Анна Щербакова, Майя Хромых, Алёна Косторная (все — женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все — парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин отреагировал на отмену финала Гран-при в Японии.