«Навбахор» ответил Канчельскису по поводу обвинений в угрозах

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В «Навбахоре» прокомментировали заявление бывшего тренера узбекского футбольного клуба Андрея Канчельскиса о том, что ему неизвестные люди обещали нанести увечья.
«Навбахор» ответил Канчельскису по поводу обвинений в угрозах
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против ПФК «Навбахор» с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в Спортивном арбитражном суде», — сообщает пресс-служба «Навбахора».

По информации источника, 22 ноября к Канчельскису подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору». У клуба есть задолженность перед специалистом в размере €1,6 млн. Неизвестные предложили снизить сумму до €80 тыс., иначе Канчельскис может стать инвалидом.

52-летний Канчельскис работал в «Навбахоре» с 2018 по 2020 год в качестве главного тренера.

Международная федерация футбола (ФИФА) в августе 2021 года удовлетворила иск Канчельскиса к «Навбахору» о задолженности по зарплате и обязала клуб из Узбекистана выплатить бывшему тренеру €1,6 млн.

Ранее сообщалось, что Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой.

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