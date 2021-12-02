Фанаты «Крыльев Советов» поддержат протест болельщиков ЦСКА во время матча

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Болельщики самарских «Крыльев Советов» в знак протеста покинут стадион во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Фанаты «Крыльев Советов» поддержат протест болельщиков ЦСКА во время матча
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице фан-клуба «Крыльев» в социальной сети «ВКонтакте».

Протест связан с действиями правоохранительных органов в отношении фанатов. Акцию уже решили поддержать болельщики ЦСКА и «Спартака».

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.

Ранее в КДК РФС рассказали о рассмотрении инцидента на матче ЦСКА — «Зенит».

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