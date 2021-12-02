Фанаты «Крыльев Советов» поддержат протест болельщиков ЦСКА во время матча
- РИА Новости
Об этом сообщается на странице фан-клуба «Крыльев» в социальной сети «ВКонтакте».
Протест связан с действиями правоохранительных органов в отношении фанатов. Акцию уже решили поддержать болельщики ЦСКА и «Спартака».
Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.
Ранее в КДК РФС рассказали о рассмотрении инцидента на матче ЦСКА — «Зенит».