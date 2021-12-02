La Gazzetta dello Sport: прокуратура Турина допросит Роналду

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Прокуратура Турина намерена допросить португальского нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который ранее выступал за итальянский «Ювентус».
La Gazzetta dello Sport: прокуратура Турина допросит Роналду
  • AP

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона сотрудничества Роналду с «Ювентусом» является важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчётности в туринском клубе.

Прокурор хочет узнать подробности контракта игрока и самого титулованного коллектива Италии.

До этого появилась информация, что Роналду мог получать дополнительные выплаты от «Ювентуса» во время локдауна. 

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Ранее Роналду намекнул, что Месси незаслуженно выиграл «Золотой мяч».

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