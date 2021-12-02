La Gazzetta dello Sport: прокуратура Турина допросит Роналду

Прокуратура Турина намерена допросить португальского нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который ранее выступал за итальянский «Ювентус».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона сотрудничества Роналду с «Ювентусом» является важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчётности в туринском клубе.

Прокурор хочет узнать подробности контракта игрока и самого титулованного коллектива Италии.

До этого появилась информация, что Роналду мог получать дополнительные выплаты от «Ювентуса» во время локдауна.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Ранее Роналду намекнул, что Месси незаслуженно выиграл «Золотой мяч».