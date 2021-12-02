La Gazzetta dello Sport: прокуратура Турина допросит Роналду
- AP
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона сотрудничества Роналду с «Ювентусом» является важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчётности в туринском клубе.
Прокурор хочет узнать подробности контракта игрока и самого титулованного коллектива Италии.
До этого появилась информация, что Роналду мог получать дополнительные выплаты от «Ювентуса» во время локдауна.
Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
Ранее Роналду намекнул, что Месси незаслуженно выиграл «Золотой мяч».