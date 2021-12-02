Александр Емельяненко заявил, что организация боя с Джиганом находится в стадии обсуждения
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«Этот бой ещё в обсуждении, и, возможно, он состоится. Ещё рано списывать Джигана со счетов. Сейчас занимаемся поиском организации, которая готова провести бой. Джиган вроде как тренируется, готовится», — сказал Емельяненко в интервью на передаче «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе PREMIER.
По его словам, ему без разницы, с кем драться, так как это его работа.
«Джиган тем более мастер спорта Украины по кикбоксингу, то есть он имеет представление о боевых искусствах. И здесь у меня не будет задачи как-то реабилитироваться, побить себя в грудь: «Вот, смотрите, я побил Джигана». Понимаю прекрасно, что он далёк от бокса, далёкий от боевых искусств человек», — заявил Емельяненко.
Ранее сообщалось, что Емельяненко раскритиковал лигу Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.