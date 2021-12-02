Калиниченко: Спаллетти поступил как клоун после матча со «Спартаком»
- РИА Новости
«Такие вещи наказуемы, это никакие не эмоции, а затаённая обида, которая была ещё после первой игры со «Спартаком». Спаллетти развернулся и пошёл в раздевалку. В этой ситуации он поступил как клоун. Ничего не имею против Спаллетти, он хороший тренер, но он поступил абсолютно неэтично», — сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».
После поражения «Наполи» от «Спартака» в Москве со счётом 1:2 Спаллетти отказался пожать руку главному тренеру красно-белых Рую Витории. Итальянец объяснил это тем, что португальский специалист не поприветствовал его перед игрой, однако Витория впоследствии это опроверг.
Ранее Спаллетти поделился мнением об инциденте, который произошёл после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком».