Спаллетти: в России много серьёзных клубов, но есть ещё «Спартак»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об инциденте, который произошёл после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком».

«Я работал в России, там достаточно людей и клубов, которые знают, как вести себя в европейском футболе. Однако есть «Спартак», который может делать всё, что ему захочется, и он отличается от других клубов. Они нарушают правила при личном контакте, а не через Twitter или пресс-конференции», — цитирует Спаллетти Tuttomercatoweb.

После поражения «Наполи» от «Спартака» в Москве со счётом 1:2 Спаллетти отказался пожать руку главному тренеру красно-белых Рую Витории. Итальянец объяснил это тем, что португальский специалист не поприветствовал его перед игрой, однако Витория впоследствии это опроверг.

Ранее сообщалось, что «Лестер» обыграл «Легию» и обогнал «Спартак» в группе C в Лиге Европы.