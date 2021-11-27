Спаллетти: в России много серьёзных клубов, но есть ещё «Спартак»

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об инциденте, который произошёл после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком».
Спаллетти: в России много серьёзных клубов, но есть ещё «Спартак»
  • Reuters

«Я работал в России, там достаточно людей и клубов, которые знают, как вести себя в европейском футболе. Однако есть «Спартак», который может делать всё, что ему захочется, и он отличается от других клубов. Они нарушают правила при личном контакте, а не через Twitter или пресс-конференции», — цитирует Спаллетти Tuttomercatoweb.

После поражения «Наполи» от «Спартака» в Москве со счётом 1:2 Спаллетти отказался пожать руку главному тренеру красно-белых Рую Витории. Итальянец объяснил это тем, что португальский специалист не поприветствовал его перед игрой, однако Витория впоследствии это опроверг. 

Ранее сообщалось, что «Лестер» обыграл «Легию» и обогнал «Спартак» в группе C в Лиге Европы.

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