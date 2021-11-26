«Лестер» обыграл «Легию» и обогнал «Спартак» в группе C в Лиге Европы

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Английский «Лестер» одержал победу над польской «Легией» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в Лестере и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились Патсон Дака (11-я минута), Джеймс Мэддисон (21-я) и Онинье Ндиди (33-я). Варшавский коллектив отметился только голом Филипа Младеновича (26-я), который добил мяч в ворота соперника после нереализованного пенальти Махира Эмрели.

Подопечные Брэндона Роджерса набрали восемь очков и возглавили турнирную таблицу группы C, обогнав московский «Спартак» (7). «Легия» находится на последнем месте в квартете (6).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы.

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