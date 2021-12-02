В «Спартаке» прокомментировали заявление фанатов о планируемом протесте

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на заявление фанатов клуба о планируемой акции протеста на матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
В «Спартаке» прокомментировали заявление фанатов о планируемом протесте
  • ©spartak.com

«Болельщики «Спартака» — лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперёд и дома, и на выезде. Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остаётся сделать всё, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Арена» готовы к этому», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Протест будет посвящён отношению правоохранительных органов к фанатам.

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА проведут акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов».

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