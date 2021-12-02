Ловрен подшутил над Салахом после вручения «Золотого мяча»

Капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал седьмое место бывшего одноклубника в «Ливерпуле» Мохаммеда Салаха в голосовании за «Золотой мяч».

«Продолжай в том же духе, и тогда в следующем году France Football поставит тебя на шестое место. Он заслуживает гораздо большего!» — написал Ловрен в своём Twitter.

Напомним, что аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч». Он на 33 голоса определил польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, который занял второе место.

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