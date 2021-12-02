Ловрен подшутил над Салахом после вручения «Золотого мяча»

Короткая ссылка
Капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал седьмое место бывшего одноклубника в «Ливерпуле» Мохаммеда Салаха в голосовании за «Золотой мяч».
Ловрен подшутил над Салахом после вручения «Золотого мяча»
  • Reuters

«Продолжай в том же духе, и тогда в следующем году France Football поставит тебя на шестое место. Он заслуживает гораздо большего!» — написал Ловрен в своём Twitter.

Напомним, что аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в седьмой раз выиграл  «Золотой мяч». Он на 33 голоса определил польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, который занял второе место.

Ранее самый молодой футболист в истории MLS рассказал о сравнении с Пеле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить