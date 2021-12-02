Самый молодой футболист в истории MLS рассказал о сравнении с Пеле

Американский футболист Фредди Аду, являющийся самым молодым игроком в истории MLS, рассказал, как отнёсся к сравнению с легендарным Пеле.

«Я увидел, что меня сравнивают с Пеле в одной из статей. Это также транслировалось по телевизору на всех спортивных каналах. Я был очень молод и думал: «Боже мой, меня сравнивают с Пеле! Это действительно круто!» — цитирует Аду BritishGambler.co.uk.

Он также добавил, что Пеле всегда был его кумиром.

«Я познакомился с Пеле во время съёмок в рекламе. Это было так неожиданно. Я даже представить не мог, но он меня крепко обнял. Всё воплотилось в реальность. В этот момент давления на меня стало ещё больше», — добавил футболист.

В 2003 году футболист стал самым молодым профессиональным спортсменом в истории современного американского командного спорта, подписав профессиональный контракт с MLS.

Ранее Фредди Аду признался, что не знал о своём статусе легенды Football Manager.