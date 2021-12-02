Самый молодой футболист в истории MLS рассказал о сравнении с Пеле
- Reuters
«Я увидел, что меня сравнивают с Пеле в одной из статей. Это также транслировалось по телевизору на всех спортивных каналах. Я был очень молод и думал: «Боже мой, меня сравнивают с Пеле! Это действительно круто!» — цитирует Аду BritishGambler.co.uk.
Он также добавил, что Пеле всегда был его кумиром.
«Я познакомился с Пеле во время съёмок в рекламе. Это было так неожиданно. Я даже представить не мог, но он меня крепко обнял. Всё воплотилось в реальность. В этот момент давления на меня стало ещё больше», — добавил футболист.
В 2003 году футболист стал самым молодым профессиональным спортсменом в истории современного американского командного спорта, подписав профессиональный контракт с MLS.
Ранее Фредди Аду признался, что не знал о своём статусе легенды Football Manager.