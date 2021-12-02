Bild: Рангник получит €10 млн, если Холанд перейдёт в МЮ
- Reuters
По информации Bild, немецкий специалист получит бонус в размере €10 млн, если уговорит Холанда перейти в стан «красных дьяволов».
Отмечается, что у Рангника и футболиста тёплые отношения, которые сохранились со времён совместной работы в «Зальцбурге».
Напомним, что 29 ноября «Манчестер Юнайтед» назначил Ральфа Рангника главным тренером команды до конца текущего сезона. Предыдущим местом работы 63-летнего специалиста был московский «Локомотив», где он занимал пост руководителя по спорту и развитию.
Ранее сообщалось, что по миллиону рублей получат 20 спортшкол, которые работают с девочками.