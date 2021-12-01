Гаврилов считает, что Соболеву необходимо набрать форму

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слова форварда красно-белых Александра Соболева, который в одном из интервью сказал, что не «сливает» главного тренера команды Руя Виторию.

«Пусть в команде разбираются, кто и что «сливает». Соболеву надо прийти в нормальные кондиции, наладить сыгранность с партнёрами по команде. Он нападающий, и ему нужно помогать. Сам он не сможет. Даже Левандовски всегда нуждается в помощи своих одноклубников. Да, Роберт умеет забивать, но без хороших партнёров ему будет сложнее это делать», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев провёл 20 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о покупке футболиста «Ян Регенсбург» Безушкова.