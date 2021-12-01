Гаврилов считает, что Соболеву необходимо набрать форму

Короткая ссылка
Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слова форварда красно-белых Александра Соболева, который в одном из интервью сказал, что не «сливает» главного тренера команды Руя Виторию.
Гаврилов считает, что Соболеву необходимо набрать форму
  • РИА Новости

«Пусть в команде разбираются, кто и что «сливает». Соболеву надо прийти в нормальные кондиции, наладить сыгранность с партнёрами по команде. Он нападающий, и ему нужно помогать. Сам он не сможет. Даже Левандовски всегда нуждается в помощи своих одноклубников. Да, Роберт умеет забивать, но без хороших партнёров ему будет сложнее это делать», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев провёл 20 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о покупке футболиста «Ян Регенсбург» Безушкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить