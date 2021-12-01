Гаврилов считает, что Соболеву необходимо набрать форму
- РИА Новости
«Пусть в команде разбираются, кто и что «сливает». Соболеву надо прийти в нормальные кондиции, наладить сыгранность с партнёрами по команде. Он нападающий, и ему нужно помогать. Сам он не сможет. Даже Левандовски всегда нуждается в помощи своих одноклубников. Да, Роберт умеет забивать, но без хороших партнёров ему будет сложнее это делать», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Соболев провёл 20 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о покупке футболиста «Ян Регенсбург» Безушкова.