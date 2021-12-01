Семак заявил, что снегопад влияет на подготовку «Зенита» к матчу РПЛ с «Ростовом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Семак заявил, что снегопад влияет на подготовку «Зенита» к матчу РПЛ с «Ростовом»
  • Reuters

«Конечно, снегопад вносит изменения — в тренировочный план, в тренировочный режим. Нам приходится отказываться от некоторых упражнений, которые можно было делать в более приемлемых погодных условиях. Но это наши реалии, снег — нормальное явление для такого времени года», — цитирует Семака сайт «Зенита».

По его словам, у тренерского штаба и подопечных все мысли сейчас только о предстоящей игре с «Ростовом». Он отметил, что «Зениту» важно, чтобы необходимое движение оставалось на должном уровне.

Встреча между «Зенитом» и «Ростовом» состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00.

Ранее агент рассказал о возвращении Вендела в состав «Зенита» после травмы.

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