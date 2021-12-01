Крянин: ситуации со спонсорами в лыжах никак не должны влиять на сами гонки

Короткая ссылка
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин отреагировал на возможное снятие норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта со спонсором.
Крянин: ситуации со спонсорами в лыжах никак не должны влиять на сами гонки
  • AP

«Ну я так понимаю, не он сам решил. Там коммерческая составляющая: есть спонсор или нет. Я думаю, что сам Клебо хочет бежать и участвовать в этих соревнованиях, но вот эти препятствия никак не должны влиять на гонки. Спортсмены должны выходить и бороться. Нам как болельщикам это интересно смотреть на борьбу именно лидеров», — сказал Крянин RT.

По его словам, только сам Клебо может досконально объяснить, почему он не хочет выступать под эмблемой своего спонсора. 

«Коммерческий директор может все прояснить.
В любом случае без Клебо организаторы не пострадают и их деньги, затраченные на проведение этого мероприятия тоже. Хотя, конечно, хотелось бы видеть Клебо на этой дистанции, и все болельщики со мной согласятся. А организаторы всё равно в плюсе, на статусе их отказ Клебо не скажется», — добавил Крянин.

Ранее чемпион мира 1982 года Александр Завьялов заявил, что бессмысленно как-то расценивать поступок Клебо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить