Крянин: ситуации со спонсорами в лыжах никак не должны влиять на сами гонки

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин отреагировал на возможное снятие норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта со спонсором.

«Ну я так понимаю, не он сам решил. Там коммерческая составляющая: есть спонсор или нет. Я думаю, что сам Клебо хочет бежать и участвовать в этих соревнованиях, но вот эти препятствия никак не должны влиять на гонки. Спортсмены должны выходить и бороться. Нам как болельщикам это интересно смотреть на борьбу именно лидеров», — сказал Крянин RT.

По его словам, только сам Клебо может досконально объяснить, почему он не хочет выступать под эмблемой своего спонсора.



«Коммерческий директор может все прояснить.

В любом случае без Клебо организаторы не пострадают и их деньги, затраченные на проведение этого мероприятия тоже. Хотя, конечно, хотелось бы видеть Клебо на этой дистанции, и все болельщики со мной согласятся. А организаторы всё равно в плюсе, на статусе их отказ Клебо не скажется», — добавил Крянин.



Ранее чемпион мира 1982 года Александр Завьялов заявил, что бессмысленно как-то расценивать поступок Клебо.