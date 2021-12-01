Источник: Клебо может сняться с этапов КМ из-за ситуации со спонсором

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Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо может отказаться от участия в Кубке мира по лыжным гонкам из-за ситуации со спонсором.
Источник: Клебо может сняться с этапов КМ из-за ситуации со спонсором
  • AP

Об этом сообщает Adressa.

Клебо отказывается носить логотип нового спонсора Норвежской лыжной ассоциации — стримингового сервиса Viaplay. Он уже уведомил об этом ассоциацию. Если ему не пойдут навстречу, то он снимется с этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

Второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 3 по 5 декабря.

Напомним, что Клебо в составе мужской сборной Норвегии отказался от участия в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке из-за морозов.

Ранее Тереза Йохауг прокомментировала снятие своих партнёров по сборной Норвегии с гонок преследования.

 

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