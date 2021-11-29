Йохауг: понимаю тех, кто снялся, здоровье превыше

Олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг прокомментировала снятие своих партнёров по сборной Норвегии с гонок преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

«Я понимаю, в FIS хотели бы, чтобы все спортсмены стартовали. Но когда такие холода и у людей начинаются проблемы с лёгкими, я понимаю тех, кто снялся. Здоровье превыше всего. Впереди ещё много важных лыжных соревнований. Поэтому я на 100% поддерживаю других норвежских лыжников», — цитирует Йохауг NRK.

Напомним, что мужская сборная в полном составе и часть женской сборной Норвегии снялись с гонки преследования в финской Руке из-за сильных морозов.

Тереза Йохауг вышла на старт и выиграла золото в гонке преследования на дистанции 10 км.

Ранее Вяльбе прокомментировала решение норвежских лыжников сняться с гонки из-за холода.