«Флорида» победила «Вашингтон», отыгравшись с 1:4

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз».
«Флорида» победила «Вашингтон», отыгравшись с 1:4
  • AP

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

К началу третьего периода гости вели со счётом 4:1. В заключительном игровом отрезке хоккеисты «Флориды» четырежды поразили ворота соперника.

Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не набрали очков, заработав коэффициент полезности «-1». Их соотечественник Дмитрий Орлов отметился во встрече двумя результатными передачами.

Ранее шайба и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону».

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