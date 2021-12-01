«Флорида» победила «Вашингтон», отыгравшись с 1:4
- AP
Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.
К началу третьего периода гости вели со счётом 4:1. В заключительном игровом отрезке хоккеисты «Флориды» четырежды поразили ворота соперника.
Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не набрали очков, заработав коэффициент полезности «-1». Их соотечественник Дмитрий Орлов отметился во встрече двумя результатными передачами.
Ранее шайба и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону».