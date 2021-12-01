Шайба и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону»
Встреча в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
Российский нападающий победителей Кирилл Капризов провёл на льду 14 минут 54 секунды. Он забросил одну шайбу и сделал результативную передачу, завершив встречу с коэффициентом полезности «+2».
Таким образом, на его счету 25 очков (7 + 18) в нынешнем сезоне НХЛ.
Ранее сообщалось, что президент IIHF Тардиф не допускает отмены МЧМ-2022.