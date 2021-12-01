Шайба и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Аризона Койотс».

Встреча в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий победителей Кирилл Капризов провёл на льду 14 минут 54 секунды. Он забросил одну шайбу и сделал результативную передачу, завершив встречу с коэффициентом полезности «+2».

Таким образом, на его счету 25 очков (7 + 18) в нынешнем сезоне НХЛ.

Ранее сообщалось, что президент IIHF Тардиф не допускает отмены МЧМ-2022.