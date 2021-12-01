Это'О надеется, что Месси получит восьмой «Золотой мяч»
«Это справедливо, что Лео выиграл, потому что он лучший игрок в мире, а когда ты лучший, ты должен побеждать каждый день. Надеюсь, у него будет восьмой «Золотой мяч», — цитирует футболиста из Камеруна AS.
Месси в седьмой раз в своей карьере выиграл «Золотой мяч». Роберт Левандовски проиграл аргентинцу 33 балла и занял второе место.
Поляк был признан лучшим форвардом года. Французское издание вручило эту награду впервые. Приз достаётся футболисту, который забил наибольшее число мячей в календарном году.
На счету Левандовски — 64 гола в этом году за «Баварию» и польскую сборную.
Ранее супруга Месси поздравила футболиста с завоеванием «Золотого мяча».