Супруга Месси поздравила футболиста с завоеванием «Золотого мяча»

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Антонелла Рокуццо, супруга нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, поздравила своего мужа с получением седьмого «Золотого мяча».
Супруга Месси поздравила футболиста с завоеванием «Золотого мяча»
  • AP

«Поздравляю тебя, моя любовь! Мы очень гордимся каждым твоим достижением. Рада, что могу разделять эти моменты с тобой. Мы любим тебя», — написала Рокуццо в своём Instagram.

Напомним, что Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере выиграл «Золотой мяч». В 2021 году он в составе сборной Аргентины одержал победу в Кубке Америки.

Ранее Клопп заявил, что если Левандовски не получил награду в этот раз, то уже никогда её не получит.

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