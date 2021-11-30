Супруга Месси поздравила футболиста с завоеванием «Золотого мяча»

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, поздравила своего мужа с получением седьмого «Золотого мяча».

«Поздравляю тебя, моя любовь! Мы очень гордимся каждым твоим достижением. Рада, что могу разделять эти моменты с тобой. Мы любим тебя», — написала Рокуццо в своём Instagram.

Напомним, что Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере выиграл «Золотой мяч». В 2021 году он в составе сборной Аргентины одержал победу в Кубке Америки.

Ранее Клопп заявил, что если Левандовски не получил награду в этот раз, то уже никогда её не получит.