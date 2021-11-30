Клопп: если Левандовски не получил ЗМ в этот раз, то уже никогда не получит

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч» в 2021 году.

«Награду можно всегда отдавать Лионелю Месси за его карьеру, но если Левандовски не получил её в этот раз, то уже никогда не получит», — цитирует Клоппа The Mirror.

Напомним, что Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере выиграл «Золотой мяч». Роберт Левандовски проиграл аргентинцу 33 балла и занял второе место.

Клопп работал с Левандовски в дортмундской «Боруссии» с 2010 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что Вендел вернулся в общую группу «Зенита».