Клопп: если Левандовски не получил ЗМ в этот раз, то уже никогда не получит
- AP
«Награду можно всегда отдавать Лионелю Месси за его карьеру, но если Левандовски не получил её в этот раз, то уже никогда не получит», — цитирует Клоппа The Mirror.
Напомним, что Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере выиграл «Золотой мяч». Роберт Левандовски проиграл аргентинцу 33 балла и занял второе место.
Клопп работал с Левандовски в дортмундской «Боруссии» с 2010 по 2014 год.
Ранее сообщалось, что Вендел вернулся в общую группу «Зенита».