Зиньковский — о новом контракте: «Крылья Советов» — мой дом, мне здесь комфортно

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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал подписание нового контракта с самарским клубом.

«Крылья Советов» — мой дом, мне очень комфортно здесь. Все видят, что команда прогрессирует и демонстрирует красивый футбол, и это не может не радовать», — цитирует 25-летнего хавбека пресс-служба клуба.

Зиньковский поблагодарил болельщиков, руководство клуба и тренерский штаб, которые его всегда поддерживают.

«Постараюсь оправдать их доверие. Я счастлив, что нам удалось договориться», — добавил он.

Зиньковский в сезоне-2021/22 сыграл за «Крылья» в РПЛ 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

Новый контракт футболиста рассчитан до конца 2023 года. Он выступает за «Крылья Советов» с 2019 года.

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