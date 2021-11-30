Иосифов забил мяч в дебютном матче за «Вильярреал» 

«Вильярреал» нанёс в гостях разгромное поражение «Виктории» в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу.

Игра завершилась со счётом 8:0 в пользу «Вильярреала».

Российский полузащитник «жёлтой субмарины» Никита Иосифов отметился голом на 87-й минуте игры. Этот мяч стал для 20-летнего футболиста дебютным в первой игре за главную команду.

Иосифов покинул московский «Локомотив» летом 2021 года на правах свободного агента. В его активе было шесть матчей за основой состав столичной команды, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отметил быструю адаптацию Иосифова.