Тренер «Вильярреала» Эмери отметил быструю адаптацию россиянина Иосифова

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Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением о 20-летнем российском полузащитнике Никите Иосифове, выступающем за вторую команду клуба.
Тренер «Вильярреала» Эмери отметил быструю адаптацию россиянина Иосифова
  • Reuters

«Никита очень здорово работает. Каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду, а тренироваться с нами. Мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался, очень хочет побыстрее выучить язык. По своему стилю он подходит «Вильярреалу». У него есть скорость, хороший дриблинг, пас. Прежде всего он очень динамичный игрок. У Никиты есть большое желание. Даже без знания языка, когда мы делаем упражнения на тренировках, он вначале наблюдает, понимает, а затем пытается повторить. Мы удивлены такой быстрой адаптации, учитывая, что он не говорит по-испански. Он прекрасно воспринимает всё на глаз. Мне приятно работать с ним, он всё делает с улыбкой, наслаждается работой. Ему всё нравится, нравится жизнь на базе. А мне же нравится, что он тренируется с основным составом, хотя и играет за вторую команду. Мы начали заявлять Никиту на матчи Примеры, он летал с нами в Манчестер. Мы верим, что вскоре он сделает шаги, чтобы стать важным игроком «Вильярреала», — сказал Эмери в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна. 

Иосифов покинул московский «Локомотив» летом 2021 года на правах свободного агента. В его активе было шесть матчей за основой состав столичной команды, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее Гисдоль затруднился назвать цели «Локомотива» на сезон.

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