Карпин рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин уверен, что «Золотой мяч» 2021 года должен был получить форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

«Я отдал бы Левандовски. Рядом с ним никого не было в этом году», — цитирует Карпина РИА Новости.

Напомним, что Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере выиграл «Золотой мяч». Левандовски проиграл аргентинцу 33 балла и занял второе место.

Левандовски был признан лучшим форвардом года. Французское издание вручило эту награду впервые. Приз достаётся футболисту, который забил наибольшее число мячей в календарном году.

На счету Левандовски — 64 гола в этом году за «Баварию» и польскую сборную.

Ранее Карпин прокомментировал итоги встречи с игроками национальной команды.