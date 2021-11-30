Карпин рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
- AP
«Я отдал бы Левандовски. Рядом с ним никого не было в этом году», — цитирует Карпина РИА Новости.
Напомним, что Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере выиграл «Золотой мяч». Левандовски проиграл аргентинцу 33 балла и занял второе место.
Левандовски был признан лучшим форвардом года. Французское издание вручило эту награду впервые. Приз достаётся футболисту, который забил наибольшее число мячей в календарном году.
На счету Левандовски — 64 гола в этом году за «Баварию» и польскую сборную.
Ранее Карпин прокомментировал итоги встречи с игроками национальной команды.