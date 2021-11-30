Карпин ответил на вопрос о продолжении работы со сборной России
- AP
«Контракт до 31 марта. Не готов ответить, готов продолжить дальше или нет. После стыков надо об этом подумать», — цитирует Карпина РИА Новости.
По словам 52-летнего специалиста, клубная работа другая, но такая же интересная, как и в сборной.
Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия.
Ранее полузащитник «Ростова» Данил Глебов сообщил некоторые подробности разговора с Карпиным.