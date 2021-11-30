Карпин ответил на вопрос о продолжении работы со сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал понять, что, возможно, останется на своём посту после матчей стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.
Карпин ответил на вопрос о продолжении работы со сборной России
  • AP

«Контракт до 31 марта. Не готов ответить, готов продолжить дальше или нет. После стыков надо об этом подумать», — цитирует Карпина РИА Новости.

По словам 52-летнего специалиста, клубная работа другая, но такая же интересная, как и в сборной.

Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Ранее полузащитник «Ростова» Данил Глебов сообщил некоторые подробности разговора с Карпиным.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить