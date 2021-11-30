Карпин ответил на вопрос о продолжении работы со сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал понять, что, возможно, останется на своём посту после матчей стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

«Контракт до 31 марта. Не готов ответить, готов продолжить дальше или нет. После стыков надо об этом подумать», — цитирует Карпина РИА Новости.

По словам 52-летнего специалиста, клубная работа другая, но такая же интересная, как и в сборной.

Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Ранее полузащитник «Ростова» Данил Глебов сообщил некоторые подробности разговора с Карпиным.