Карпин сообщил, что провёл собрание с тренерами клубов РПЛ по физподготовке

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Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, о чём шла речь на встрече с тренерами по физподготовке клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин сообщил, что провёл собрание с тренерами клубов РПЛ по физподготовке
  • AP

«Налаживаем работу с клубами. Настраиваем каналы коммуникации. Хотелось бы получать какую-то обратную связь о состоянии футболистов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По его словам, тренерский штаб сборной прежде всего нуждается в информации от физиотерапевтов клубов. Карпин также хотел бы иметь под рукой статистические показатели игроков с тренировок.

После встречи с тренерами по физподготовке Карпин пообщался с футболистами сборной в одном из отелей Москвы. Игроки санкт-петербургского «Зенита» пропустили собрание.

Напомним, Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия. 

Ранее Карпин прокомментировал итоги встречи с игроками национальной команды.

  

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