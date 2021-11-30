Карпин сообщил, что провёл собрание с тренерами клубов РПЛ по физподготовке

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, о чём шла речь на встрече с тренерами по физподготовке клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Налаживаем работу с клубами. Настраиваем каналы коммуникации. Хотелось бы получать какую-то обратную связь о состоянии футболистов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По его словам, тренерский штаб сборной прежде всего нуждается в информации от физиотерапевтов клубов. Карпин также хотел бы иметь под рукой статистические показатели игроков с тренировок.

После встречи с тренерами по физподготовке Карпин пообщался с футболистами сборной в одном из отелей Москвы. Игроки санкт-петербургского «Зенита» пропустили собрание.

Напомним, Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Ранее Карпин прокомментировал итоги встречи с игроками национальной команды.