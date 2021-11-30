Нурмагомедов: не хочу быть таким лысым, как Уайт

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не хочет быть похожим на президента промоушена Дану Уайта.
Нурмагомедов: не хочу быть таким лысым, как Уайт
  • AP

«В первую очередь я бы хотел отметить, что у меня есть волосы на голове. Вот я смотрю на фото Даны, когда он только начинал с UFC. А сейчас у него нет волос. Понимаете, о чём я? В этом смысле я не хочу быть таким, как Дана», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN.

Напомним, что российский боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя над Джастином Гэтжи. В своей карьере он одержал 29 побед в 29 поединках.

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