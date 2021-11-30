Геркус — о Баринове в МЮ: пусть Рангник ещё Беку и Пабло заберёт
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«Баринов в МЮ? Это забавно. Смешные разговоры. Пусть Рангник ещё Беку заберёт, Пабло. Да всех можно забирать», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».
Напомним, что 29 ноября бывший директор по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что он хочет забрать с собой в Англию Баринова, потому что футболист готов выступать на серьёзном европейском уровне.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Баринов провёл 13 матчей, но не отметился голевыми действиями. На его счету шесть жёлтых и две красные карточки.
Ранее сообщалось, что Карпин проведёт встречу с футболистами сборной России.