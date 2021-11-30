Брейдо: уход Рангника из «Локомотива» будет постепенно убивать систему

Бывший директор по связям с общественностью московского «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал уход из столичного клуба Ральфа Рангника.

«Раньше я не верил, что Рангник может дойти до «Локомотива», это разные миры. То, что его уход будет постепенно убивать систему, — факт. То, что он потратил много денег, не довёл до конца и ушёл, — факт. Но хуже не стало, он каких-то профессионалов привёз. Рангник — это футбольный философ», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Он добавил, что Томас Тухель и Юлиан Нагельсман являются учениками Рангника. По словам Брейдо, немецкий специалист привёл «Лейпциг» в Бундеслигу, а также сделал «Зальцбург» самой сильной командой Австрии.

Напомним, что 29 ноября «Манчестер Юнайтед» назначил Ральфа Рангника главным тренером команды до конца текущего сезона. Предыдущим местом работы 63-летнего специалиста был «Локомотив», где он занимал пост руководителя по спорту и развитию.

Ранее в Госдуме отреагировали на заявление футболиста «Локомотива» Рыбуса о сборной России.